За тепло в квартирах украинцев должны отвечать мэры, - эксперт

Подготовка к отопительному сезону в полной мере зависит от ответственности органов местного самоуправления, прежде всего - мэров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта Владимира Фесенко.

"Согласно решению НКРЭКУ от 7 июля 2021 года, полномочия по формированию тарифов на тепло в отопительном сезоне 2021/2022 были переданы местным органам власти. Фактически было принято решение о децентрализации тарифов на тепло", - отметил политтехнолог.

По мнению эксперта, такое решение является экономически мотивированным, поскольку государство не может нести ответственность за неэффективный менеджмент и бесхозяйственность на местах.

"Сложилась парадоксальная ситуация. Долги перед НАК "Нафтогаз "стабильно растут, но местные органы власти вместо того, чтобы вкладывать в энергоэффективность и замену теплосетей, прямо влиять на цену отопления, пиарятся на лавочках, парках и скверах", - отметил Фесенко.

По его мнению, осенью для общин решения проблемы высоких тарифов на тепло будет крайне актуальным вопросом.

"Качество нового отопительного сезона, по сути, является проверкой мэров на профпригодность. Окрашенные скамейки и новые качели во дворах явно не будут обогревать квартиры зимой, а вот горячие батареи и новые теплосети горожане точно оценят на следующих местных выборах", - подытожил эксперт.