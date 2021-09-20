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Технічна готовність регіонів до опалювального сезону становить понад 90%, - Чернишов

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 13:21
Технічна готовність регіонів до опалювального сезону становить понад 90%, - Чернишов Фото: міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Регіони України технічно готові до старту опалювального сезону на понад 90%. Це відповідає графіку та очікуваним показникам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.

"Підготовка до опалювального сезону знаходиться у фокусі уваги Уряду, зокрема й Міністерства розвитку громад та територій України. В першу чергу маємо говорити про фізичну готовність. За даними органів місцевого самоврядування вона складає понад 90%. Співробітники Мінрегіону регулярно здійснюють візити до регіонів з метою моніторингу ситуації. Йдемо за графіком", - зазначив Олексій Чернишов.

Очільник Мінрегіону зупинився й на інших напрямках підготовки до осінньо-зимового періоду, зокрема й фінансових аспектах діяльності підприємств теплопостачання.

"Ціна газу на світових ринках практично щодня змінюється. Тож у процесі підготовки до опалювального сезону важливим є укладання довгострокових договорів між підприємствами ТКЕ з ТОВ “Газопостачальна компанія” Нафтогаз Трейдинг”. Газова компанія запропонувала одну з найнижчих цін на ринку - 7420 грн за тис. куб. м (з ПДВ та без інших надбавок) у рамках Обсягу I "Фіксований". Тож тарифи на опалення та гарячу воду підвищуватися не повинні. Кожного дня у Мінрегіоні проводимо зустрічі з головами міст та керівниками обласних держадміністрацій. Вони стосуються як фізичної підготовки, так і тарифної політики", - підкреслив Міністр Олексій Чернишов.

Як повідомлялось, повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні надано органам місцевого самоврядування.

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