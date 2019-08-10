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Техасский стрелок заявил полиции, что его целью были "мексиканцы"

Новости » Общество    10.08.2019 - 04:02
Техасский стрелок заявил полиции, что его целью были "мексиканцы"
Фото: место происшествия (twitter.com/Complex)

83% населения Эль-Пасо составляют испаноязычные американцы и выходцы из стран Латинской Америки

Подозреваемый в убийстве 22 человек в Эль-Пасо (США) Патрик Крусиус подтвердил полиции, что он целенаправленно выбрал в качестве жертв "мексиканцев". Об этом пишет "Голос Америки".

Так, в распоряжении журналистов оказался протокол допроса Крусиуса, составленный после его ареста. Показания у Крусиуса взяли в воскресенье, на следующий день после инцидента. 

"Обвиняемый утверждает, что в магазине он открыл стрельбу из своего АК-47, и застрелил множество невинных жертв", - говорится в протоколе допроса.

Кроме того, Крусиус подтвердил, что он целенаправленно стрелял в "мексиканцев". 

CNN со ссылкой на источники, близкие к следствию, рассказало о том, почему выбор преступника пал именно на Эль-Пасо - город на западе Техаса, где 83% населения составляют испаноязычные американцы и выходцы из стран Латинской Америки. По словам источников, Крусиус хотел устроить стрельбу как можно дальше от пригорода Далласа, где он жил вместе со своими родственниками.

Крусиус проехал на автомобиле около 11 часов, преодолев расстояние более 1000 км, прежде чем попасть в Эль-Пасо.

Ранее сообщалось, что прокуроры будут ходотайствовать о смертной казни для 21-летнего нападавшего.

Напомним, в результате стрельбы в Техасе в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения. Трое погибших оказались мексиканцами, еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.

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