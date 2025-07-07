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У Техасі продовжує зростати рівень води: кількість жертв сягнула 82

Понеділок 07 липня 2025 06:10
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У Техасі продовжує зростати рівень води: кількість жертв сягнула 82 Фото: у штаті Техас нова загроза затоплення (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

В американському штаті Техас річки знову починають виходити з берегів через рясні опади. Підтверджене число загиблих сягнуло щонайменше 82 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Підтверджено кількість жертв повеней у таких округах:

  • 68 смертей в окрузі Керр;
  • 6 смертей в окрузі Тревіс;
  • 3 смерті в окрузі Бернет;
  • 2 смерті в окрузі Кендалл;
  • 2 смерті в окрузі Вільямсон;
  • 1 смерть в окрузі Том-Грін.

Серед загиблих значиться 28 дітей, а загальна кількість продовжує зростати. Дощ знову обрушився на верхню частину басейну річки Гваделупе, що призвело до підвищення рівня води в окрузі Керр.

"Будь ласка, будьте пильні, якщо ви перебуваєте поблизу річки Гваделупе або струмка Джонсон", - попередили в офісі шерифа округу Керр.

Повінь у Техасі

Нагадаємо, повінь у центральному Техасі почалася вранці, 4 липня. Через сильні паводки вода піднялася в окрузі Керр на 8-9 метрів усього за 45 хвилин.

У приватному дитячому таборі "Містик", де перебували 700 осіб, десятки загинули або зникли безвісти. Пошуки 10 дівчаток і вихователя тривають.

Через трагедію президент США Дональд Трамп запровадив режим стихійного ли ха в Техасі. 6 липня він заявив, що планує відвідати штат у п'ятницю. Також він пообіцяв, що федеральну допомогу Техасу буде продовжено.

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