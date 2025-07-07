В Техасе продолжает расти уровень воды: число жертв достигло 82
В американском штате Техас реки вновь начинают выходить из берегов из-за обильных осадков. Подтвержденное число погибших достигло минимум 82 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Подтверждено количество жертв наводнений в следующих округах:
- 68 смертей в округе Керр;
- 6 смертей в округе Трэвис;
- 3 смерти в округе Бернет;
- 2 смерти в округе Кендалл;
- 2 смерти в округе Уильямсон;
- 1 смерть в округе Том-Грин.
Среди погибших числится 28 детей, а общее число продолжает расти. Дождь вновь обрушился на верхнюю часть бассейна реки Гваделупе, что привекло к повышению уровня воды в в округе Керр.
"Пожалуйста, будьте бдительны, если вы находитесь вблизи реки Гваделупе или ручья Джонсон", - предупредили в офисе шерифа округа Керр.
Наводнение в Техасе
Напомним, наводнение в центральном Техасе началось утром, 4 июля. Из-за сильных паводков вода поднялась в округе Керр на 8-9 метров всего за 45 минут.
В частном детском лагере "Мистик", где находились 700 человек, десятки погибли или пропали без вести. Поиски 10 девочек и воспитателя продолжаются.
Из-за трагедии президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия в Техасе. 6 июля он заявил, что планирует посетить штат в пятницу. Также он пообещал, что федеральная помощь Техасу будет продолжена.
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