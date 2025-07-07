В Техасе продолжает расти уровень воды: число жертв достигло 82

В американском штате Техас реки вновь начинают выходить из берегов из-за обильных осадков. Подтвержденное число погибших достигло минимум 82 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Пожалуйста, будьте бдительны, если вы находитесь вблизи реки Гваделупе или ручья Джонсон", - предупредили в офисе шерифа округа Керр.

Среди погибших числится 28 детей, а общее число продолжает расти. Дождь вновь обрушился на верхнюю часть бассейна реки Гваделупе, что привекло к повышению уровня воды в в округе Керр.

Наводнение в Техасе

Напомним, наводнение в центральном Техасе началось утром, 4 июля. Из-за сильных паводков вода поднялась в округе Керр на 8-9 метров всего за 45 минут.

В частном детском лагере "Мистик", где находились 700 человек, десятки погибли или пропали без вести. Поиски 10 девочек и воспитателя продолжаются.

Из-за трагедии президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия в Техасе. 6 июля он заявил, что планирует посетить штат в пятницу. Также он пообещал, что федеральная помощь Техасу будет продолжена.

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