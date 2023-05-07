У Техасі автомобіль наїхав на пішоходів, є жертви

У неділю, 7 травня, в американському місті Браунсвілль, штат Техас, автомобіль наїхав на пішоходів. Унаслідок події багато загиблих і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News .

Аварія сталася о 8:30 ранку за місцевим часом біля центру Озанам у Браунсвіллі.

За даними поліції, внаслідок події загинуло семеро людей, ще шестеро - проходять лікування в лікарні із серйозними та незначними травмами.

Поліція затримала підозрюваного чоловіка. Водій перебуває в лікарні на лікуванні та під цілодобовою охороною. Наразі проводяться тести на вживання алкоголю і наркотиків.

Нагадаємо, 24 квітня у центрі Єрусалиму автомобіль в'їхав у натовп. Внаслідок пригоди постраждали п'ятеро людей.

Крім того, 15 квітня у французькому Бордо автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп.

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