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У центрі Єрусалиму автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі

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Єрусалим, Понеділок 24 квітня 2023 17:20
У центрі Єрусалиму автомобіль в'їхав у натовп, є постраждалі Фото: У центрі Єрусалиму автомобіль в'їхав у натовп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 24 квітня, у центрі Єрусалима автомобіль в'їхав у натовп. Унаслідок події постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Інцидент стався в районі площі Давидка.

Серед постраждалих - чоловік віком 50 років, який наразі перебуває в дуже важкому стані. Стан двох жінок віком 30 років оцінюють як середньої тяжкості, а також ще один чоловік у легкому стані.

За кілька хвилин після наїзду до місця теракту кинулися сили безпеки, солдати поза службою, поліцейські та співробітники служби безпеки поїздів, які перебували на відстані двох кварталів.

За повідомленнями, нападника застрелили на місці.

Свідки на місці події повідомили, що чули постріли.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який виступив на церемонії Дня пам'яті в Єрусалимі за кілька хвилин після скоєння теракту, сказав, що наїзд автомобіля "нагадує нам про те, що держава Ізраїль була придбана з великими стражданнями".

"Ці терористичні атаки здійснюються з розрахунком на те, що вони викорчують нас звідси, якби вони могли, вони б убили нас усіх", - заявив він.

Нагадаємо, раніше на півночі Франції автомобіль в'їхав у натовп відпочиваючих на фестивалі. Понад десяток людей отримали поранення.

Крім того, 15 квітня у французькому Бордо автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп.

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