У Техасі на вечірці сталася стрілянина, є загиблі і постраждалі

На вечірці було близько 100 чоловік
На зустрічі випускників філії Техаського університету A&M (штат Техас, США) невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої загинули і постраждали люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
В результаті загинули як мінімум дві людини і більше 10 отримали поранення. Інцидент стався в нічному клубі. Всього на вечірці було близько 100 осіб. За повідомленнями порталу SNHQ, загинули троє і 20 осіб постраждали.
Стрілець поки не затриманий, його мотиви і місцезнаходження невідомі.
A reported shooting took place at a Homecoming party for Texas A&M University at Commerce on Saturday night. @cnnbrk @NBCNews @CNN @foxnewsalert @CNN @ABC @BBCWorld @CBS pic.twitter.com/08eOVBQGC8— Commissioner Salim Adofo (@salimadofo) October 27, 2019
Нагадаємо, 23 жовтня в повітрі над ранчо в Техасі зіткнулися два вертольоти, в результаті чого загинули дві людини. Одному вертольоту вдалося приземлитися.
Раніше повідомлялося, що в результаті тропічного шторму "Імельда" в Техаcі загинули дві людини. У зв'язку зі штормом понад 900 рейсів було скасовано або затримано.
Також РБК-Україна писало, що у вересні в Техасі сталася стрілянина, в результаті якої загинули і постраждали щонайменше 30 людей.