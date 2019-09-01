ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Техасе произошла стрельба, есть жертвы и десятки раненых

Новости » Происшествия    01.09.2019 - 03:18
В Техасе произошла стрельба, есть жертвы и десятки раненых
Фото: стрельба в США (twitter.com/cnnbrk)

По меньшей мере пять человек убиты в районе Мидленд-Одесса

В Соединенных Штатах в Западном Техасе произошла стрельба в районе Мидленда-Одессы, полиция ищет двух подозреваемых. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным полицейских, один или, возможно, двое подозреваемых угнали машину почтовой службы США. При этом угонщики отстреливались и в результате хаотичной стрельбы пули попали в нескольких человек.

По информации CNN, на данный момент известно о пяти погибших в результате инцидента. Поиция также сообщает, что 21 человек получил ранения из-за перестрелок.

Также трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения - из Департамента общественной безопасности, Департамента полиции Мидленда и Департамента полиции Одессы.

Департамент общественной безопасности Техаса призвал жителей избегать крупных автомагистралей в этом районе, в том числе межштатной автомагистрали №20.

Напомним, ранее в субботу, 31 августа, в американском штате Алабама произошла стрельба после футбольного матча школьных команд, в результате чего были ранены по меньшей мере 10 человек.

В США произошла стрельба на школьном стадионе, есть пострадавшие В Киеве водитель устроил стрельбу, есть раненый
Новости Украины перестрелкаТехасСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь