ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Два вертолета столкнулись в Техасе, есть погибшие

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 04:24
Два вертолета столкнулись в Техасе, есть погибшие
Иллюстративное фото (GettyImages)

Два человека погибли

В воздухе над ранчо в штате Техас (США) столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

Как отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), инцидент произошел в среду утром, 23 октября, в общине Хебронвилл. Она располагается в 260 км к югу от города Сан-Антонио. В это время пилоты пасли оленей.

В результате столкновения два человека погибли и еще один пострадал. В техасском Департаменте общественной безопасности сообщили, что один вертолет смог приземлиться, а другой разбился. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

Напомним, в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет "Робинсон - 44". Инцидент произошел около 16:00, вертолет направлялся из Киева. Также по данным спасателей, вертолет в результате падения загорелся.

Позже стало известно, что в авиакатастрофе погиб один человек. Им оказался бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.

Следователи назвали причину катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии Появились подробности гибели Кутового
Новости Украины вертолетавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь