Два вертолета столкнулись в Техасе, есть погибшие

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Два человека погибли

В воздухе над ранчо в штате Техас (США) столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC.

Как отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), инцидент произошел в среду утром, 23 октября, в общине Хебронвилл. Она располагается в 260 км к югу от города Сан-Антонио. В это время пилоты пасли оленей.

В результате столкновения два человека погибли и еще один пострадал. В техасском Департаменте общественной безопасности сообщили, что один вертолет смог приземлиться, а другой разбился. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

Напомним, в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет "Робинсон - 44". Инцидент произошел около 16:00, вертолет направлялся из Киева. Также по данным спасателей, вертолет в результате падения загорелся.

Позже стало известно, что в авиакатастрофе погиб один человек. Им оказался бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой.