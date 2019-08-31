В США произошла стрельба на школьном стадионе, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (Frazer Harrison/Getty Images)

Среди пострадавших 8 подростков

В американском штате Алабама произошла стрельба после футбольного матча школьных команд, в результате чего были ранены по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как сообщается, стрельба произошла на стадионе в городе Мобил. В результате стрельбы были ранены по меньшей мере 10 человек, среди которых 8 подростков в возрасте от 15 до 18 лет.

Отмечается, что шестеро пострадавших получили огнестрельные ранения и еще четверо - другие травмы.

Напомним, 15 августа в штате Алабама произошла стрельба вблизи университета. Тогда сообщалось о двух смертельно раненых и еще двух пострадавших. Пострадавшие находились в тяжелом состоянии. По данным ректора, стрельба произошла не на территории университетского кампуса, а возле зданий неподалеку.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах задержали трех человек, которых подозревают в подготовке массовых расстрелов. В ходе обысков дома одного из подозреваемых правоохранители обнаружили несколько видов оружия, в том числе пистолет, винтовка, прицел с лазером, патроны, бронежилет, шлем и другое тактическое снаряжение. Также тайники с оружием были обнаружены и в других задержанных.

Добавим, 13 августа в Днепре произошла стрельба на территории детской спортшколы. Мужчина пришел в школу и начал стрелять в сторону людей, которые стояли рядом.