У Техасі сталася стрілянина, є жертви і десятки поранених

Фото: стрілянина у США (twitter.com/cnnbrk)

Щонайменше п'ятеро людей загинули в районі Мідленд-Одеса

У Сполучених Штатах в Західному Техасі сталася стрілянина в районі Мідленда-Одеси, поліція шукає двох підозрюваних. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними поліцейських, один або, можливо, двоє підозрюваних викрали машину поштової служби США. При цьому викрадачі відстрілювалися і внаслідок хаотичної стрілянини кулі потрапили в декількох осіб.

За інформацією CNN, на даний момент відомо про п'ятьох загиблих в результаті інциденту. Поліція також повідомляє, що 21 людина отримала поранення внаслідок перестрілок.

Також троє співробітників правоохоронних органів отримали поранення - з Департаменту громадської безпеки, Департаменту поліції Мідленда і Департаменту поліції Одеси.

Департамент громадської безпеки Техасу закликав жителів уникати великих автомагістралей в цьому районі, в тому числі міжштатної автомагістралі №20.

Нагадаємо, раніше в суботу, 31 серпня, в американському штаті Алабама сталася стрільба після футбольного матчу шкільних команд, в результаті чого були поранені щонайменше 10 осіб.