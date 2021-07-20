В Техасе дом после взрыва сравнялся с землей: среди пострадавших есть дети

В США в штате Техас произошел взрыв в жилом доме . В результате пострадали 6 человек, среди которых есть и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Взрыв произошел в Плано в штате Техас около 16:40 часов. Он сравнял жилой дом с землей на улице а Кливленд Драйв.

В результате взрыва пострадали шесть человек, они были доставлены в больницы. Один из них находился внутри взорвавшегося дома, а пятеро - из домов по соседству.

По словам официальных лиц, трое из пострадавших были доставлены в детскую больницу. При этом возраст пострадавших детей не сообщается.

BREAKING: An explosion has torn through a North Texas home. At least 3 patients transported to the hospital with injuries. This happened in Plano.



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: CBS DFW pic.twitter.com/ynhkvv07hr — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) July 19, 2021

Причина взрыва дома в Плано неизвестна. В пожарной службе заявили, что на месте происшествия находились его следователи, а также следователи из газовой компании Atmos Energy.

Взрыв также повредил два соседних дома и выбил окна в доме через улицу. Об этом сообщила капитан службы спасения Плано Пегги Харрелл. По словам Харрелла, пожарные не искали других жертв. В пожарную службу о взрыве сообщили люди, которые находились за милю от места происшествия.