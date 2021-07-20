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В Техасе дом после взрыва сравнялся с землей: среди пострадавших есть дети

Новина українською →
США, Вторник 20 июля 2021 05:43
В Техасе дом после взрыва сравнялся с землей: среди пострадавших есть дети Фото: в США взорвался жилой дом (twitter.com/wfaa)
Автор: Наталья Скороход

В США в штате Техас произошел взрыв в жилом доме. В результате пострадали 6 человек, среди которых есть и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Взрыв произошел в Плано в штате Техас около 16:40 часов. Он сравнял жилой дом с землей на улице а Кливленд Драйв.

В результате взрыва пострадали шесть человек, они были доставлены в больницы. Один из них находился внутри взорвавшегося дома, а пятеро - из домов по соседству.

По словам официальных лиц, трое из пострадавших были доставлены в детскую больницу. При этом возраст пострадавших детей не сообщается.

Причина взрыва дома в Плано неизвестна. В пожарной службе заявили, что на месте происшествия находились его следователи, а также следователи из газовой компании Atmos Energy.

Взрыв также повредил два соседних дома и выбил окна в доме через улицу. Об этом сообщила капитан службы спасения Плано Пегги Харрелл.

По словам Харрелла, пожарные не искали других жертв. В пожарную службу о взрыве сообщили люди, которые находились за милю от места происшествия.

Напомним, под Багдадом взорвалась бомба на переполненном людьми рынке. В результате 30 человек погибли.

Ранее сообщалось, что в России в отеле произошел взрыв. Есть погибший.

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