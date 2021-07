В Техасе дом после взрыва сравнялся с землей: среди пострадавших есть дети

Взрыв произошел в Плано в штате Техас около 16:40 часов. Он сравнял жилой дом с землей на улице а Кливленд Драйв.

В результате взрыва пострадали шесть человек, они были доставлены в больницы. Один из них находился внутри взорвавшегося дома, а пятеро - из домов по соседству.

По словам официальных лиц, трое из пострадавших были доставлены в детскую больницу. При этом возраст пострадавших детей не сообщается.

BREAKING: An explosion has torn through a North Texas home. At least 3 patients transported to the hospital with injuries. This happened in Plano. DETAILS: https://t.co/EJbC3bokjz : CBS DFW pic.twitter.com/ynhkvv07hr

Причина взрыва дома в Плано неизвестна. В пожарной службе заявили, что на месте происшествия находились его следователи, а также следователи из газовой компании Atmos Energy.

#BREAKING: At least 3 people have been taken to the hospital after a house explosion in the city of Plano, Texas. -@Breaking911 #BreakingNews

pic.twitter.com/sWWW3uZ1xn