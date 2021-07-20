В Техасе дом после взрыва сравнялся с землей: среди пострадавших есть дети
В США в штате Техас произошел взрыв в жилом доме. В результате пострадали 6 человек, среди которых есть и дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Взрыв произошел в Плано в штате Техас около 16:40 часов. Он сравнял жилой дом с землей на улице а Кливленд Драйв.
В результате взрыва пострадали шесть человек, они были доставлены в больницы. Один из них находился внутри взорвавшегося дома, а пятеро - из домов по соседству.
По словам официальных лиц, трое из пострадавших были доставлены в детскую больницу. При этом возраст пострадавших детей не сообщается.
BREAKING: An explosion has torn through a North Texas home. At least 3 patients transported to the hospital with injuries. This happened in Plano.— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) July 19, 2021
DETAILS: https://t.co/EJbC3bokjz
: CBS DFW pic.twitter.com/ynhkvv07hr
Причина взрыва дома в Плано неизвестна. В пожарной службе заявили, что на месте происшествия находились его следователи, а также следователи из газовой компании Atmos Energy.
Взрыв также повредил два соседних дома и выбил окна в доме через улицу. Об этом сообщила капитан службы спасения Плано Пегги Харрелл.
По словам Харрелла, пожарные не искали других жертв. В пожарную службу о взрыве сообщили люди, которые находились за милю от места происшествия.
#BREAKING: At least 3 people have been taken to the hospital after a house explosion in the city of Plano, Texas. -@Breaking911 #BreakingNews— BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) July 19, 2021
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Напомним, под Багдадом взорвалась бомба на переполненном людьми рынке. В результате 30 человек погибли.
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