У Техасі будинок після вибуху зрівнявся з землею: серед постраждалих є діти
У США в штаті Техас стався вибух у житловий будинок. В результаті постраждали 6 осіб, серед яких є і діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
Вибух стався в Плано в штаті Техас близько 16:40 години. Він зрівняв житловий будинок із землею на вулиці а Клівленд Драйв.
В результаті вибуху постраждали шестеро людей, вони були доставлені в лікарні. Один з них знаходився всередині будинку, що вибухнув, а п'ятеро - з будинків по сусідству.
За словами офіційних осіб, троє з постраждалих були доставлені в дитячу лікарню. При цьому вік постраждалих дітей не повідомляється.
BREAKING: An explosion has torn through a North Texas home. At least 3 patients transported to the hospital with injuries. This happened in Plano.— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) July 19, 2021
DETAILS: https://t.co/EJbC3bokjz
: CBS DFW pic.twitter.com/ynhkvv07hr
Причина вибуху будинку в Плано невідома. У пожежній службі заявили, що на місці події перебували його слідчі, а також слідчі з газової компанії Atmos Energy.
Вибух також пошкодив два сусідніх будинки і вибив вікна в будинку через вулицю. Про це повідомила капітан служби порятунку Плано Пеггі Харрелл.
За словами Харрелла, пожежники не шукали інших жертв. В пожежну службу про вибух повідомили люди, які перебували за милю від місця події.
#BREAKING: At least 3 people have been taken to the hospital after a house explosion in the city of Plano, Texas. -@Breaking911 #BreakingNews— BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) July 19, 2021
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Нагадаємо, під Багдадом вибухнула бомба на переповненому людьми ринку. В результаті 30 людей загинули.
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