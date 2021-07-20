У Техасі будинок після вибуху зрівнявся з землею: серед постраждалих є діти

У США в штаті Техас стався вибух у житловий будинок . В результаті постраждали 6 осіб, серед яких є і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Вибух стався в Плано в штаті Техас близько 16:40 години. Він зрівняв житловий будинок із землею на вулиці а Клівленд Драйв.

В результаті вибуху постраждали шестеро людей, вони були доставлені в лікарні. Один з них знаходився всередині будинку, що вибухнув, а п'ятеро - з будинків по сусідству.

За словами офіційних осіб, троє з постраждалих були доставлені в дитячу лікарню. При цьому вік постраждалих дітей не повідомляється.

BREAKING: An explosion has torn through a North Texas home. At least 3 patients transported to the hospital with injuries. This happened in Plano.



DETAILS: https://t.co/EJbC3bokjz



: CBS DFW pic.twitter.com/ynhkvv07hr — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) July 19, 2021

Причина вибуху будинку в Плано невідома. У пожежній службі заявили, що на місці події перебували його слідчі, а також слідчі з газової компанії Atmos Energy.

Вибух також пошкодив два сусідніх будинки і вибив вікна в будинку через вулицю. Про це повідомила капітан служби порятунку Плано Пеггі Харрелл. За словами Харрелла, пожежники не шукали інших жертв. В пожежну службу про вибух повідомили люди, які перебували за милю від місця події.