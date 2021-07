У Техасі будинок після вибуху зрівнявся з землею: серед постраждалих є діти

Вибух стався в Плано в штаті Техас близько 16:40 години. Він зрівняв житловий будинок із землею на вулиці а Клівленд Драйв.

В результаті вибуху постраждали шестеро людей, вони були доставлені в лікарні. Один з них знаходився всередині будинку, що вибухнув, а п'ятеро - з будинків по сусідству.

За словами офіційних осіб, троє з постраждалих були доставлені в дитячу лікарню. При цьому вік постраждалих дітей не повідомляється.

Причина вибуху будинку в Плано невідома. У пожежній службі заявили, що на місці події перебували його слідчі, а також слідчі з газової компанії Atmos Energy.

