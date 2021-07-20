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У Техасі будинок після вибуху зрівнявся з землею: серед постраждалих є діти

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США, Вівторок 20 липня 2021 05:43
У Техасі будинок після вибуху зрівнявся з землею: серед постраждалих є діти Фото: у США вибухнув житловий будинок (twitter.com/wfaa)
Автор: Наталья Скороход

У США в штаті Техас стався вибух у житловий будинок. В результаті постраждали 6 осіб, серед яких є і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Вибух стався в Плано в штаті Техас близько 16:40 години. Він зрівняв житловий будинок із землею на вулиці а Клівленд Драйв.

В результаті вибуху постраждали шестеро людей, вони були доставлені в лікарні. Один з них знаходився всередині будинку, що вибухнув, а п'ятеро - з будинків по сусідству.

За словами офіційних осіб, троє з постраждалих були доставлені в дитячу лікарню. При цьому вік постраждалих дітей не повідомляється.

Причина вибуху будинку в Плано невідома. У пожежній службі заявили, що на місці події перебували його слідчі, а також слідчі з газової компанії Atmos Energy.

Вибух також пошкодив два сусідніх будинки і вибив вікна в будинку через вулицю. Про це повідомила капітан служби порятунку Плано Пеггі Харрелл.

За словами Харрелла, пожежники не шукали інших жертв. В пожежну службу про вибух повідомили люди, які перебували за милю від місця події.

Нагадаємо, під Багдадом вибухнула бомба на переповненому людьми ринку. В результаті 30 людей загинули.

Раніше повідомлялося, що у Росії в готелі стався вибух. Є загиблий.

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