Под Багдадом взорвалась бомба на рынке: 30 человек погибли, десятки ранены
В пригороде Багдада в Садр-Сити в Ираке на рынке взорвалась бомба. В результате. В результате 18 человек погибли, десятки получили ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aljazeera.
Известно, что взрыв произошел на обочине дороги в то время, как рынок был переполнен людьми. Это произошло за день до праздника Курбан-байрам, когда сотни людей вышли на рынок за покупками.
По меньшей мере 30 человек погибли и еще 47 человек получили ранения. Среди жертв были женщины и дети.
Служба безопасности Министерства обороны Ирака сообщила, что по факту инцидента было начато расследование.
Ячейка средств массовой информации охарактеризовала взрыв, который произошел на рынке Аль-Вахилат в Садр-Сити, как "террористический".
Правительственный медицинский источник в Багдаде сообщил, что министерство здравоохранения мобилизовало весь свой персонал в больницах для приема погибших и раненых в результате взрыва.
Со своей стороны, Яхья Расул, пресс-секретарь премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Каземи, заявил в заявлении, что Аль-Каземи приказал арестовать командира сил безопасности, ответственных за безопасность рынка Аль-Вахейлат.
Премьер-министр Ирака также приказал начать расследование бомбардировки Багдадским оперативным командованием армии.
Напомним о пожаре в больнице Ирака. Там взорвался баллон с кислородом для больных COVID-19, в результате чего погибло больше 50 человек.
Ранее сообщалось, что военную базу США в Ираке обстреляли ракетами. В результате двое бойцов получили ранение.