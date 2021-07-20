Под Багдадом взорвалась бомба на рынке: 30 человек погибли, десятки ранены

В пригороде Багдада в Садр-Сити в Ираке на рынке взорвалась бомба. В результате. В результате 18 человек погибли, десятки получили ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aljazeera .

Известно, что взрыв произошел на обочине дороги в то время, как рынок был переполнен людьми. Это п роизошло за день до праздника Курбан-байрам, когда сотни людей вышли на рынок за покупками.

По меньшей мере 30 человек погибли и еще 47 человек получили ранения. Среди жертв были женщины и дети.

Служба безопасности Министерства обороны Ирака сообщила, что по факту инцидента было начато расследование.

Ячейка средств массовой информации охарактеризовала взрыв, который произошел на рынке Аль-Вахилат в Садр-Сити, как "террористический".

Правительственный медицинский источник в Багдаде сообщил, что министерство здравоохранения мобилизовало весь свой персонал в больницах для приема погибших и раненых в результате взрыва.

Со своей стороны, Яхья Расул, пресс-секретарь премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Каземи, заявил в заявлении, что Аль-Каземи приказал арестовать командира сил безопасности, ответственных за безопасность рынка Аль-Вахейлат.