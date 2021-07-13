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В гостинице в российском Геленджике произошел взрыв. Есть погибший, четыре человека ранены

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Вторник 13 июля 2021 10:20
В гостинице в российском Геленджике произошел взрыв. Есть погибший, четыре человека ранены Фото: в России прогремел взрыв в Геленджике (скриншот с видео)
Автор: РБК-Украина

В гостинице в курортном Геленджике (Российская Федерация) произошел взрыв бытового газа. В результате пострадали пять человек, один из них погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Так, в МЧС России подтвердили изданию взрыв бытового газа в гостинице в Геленджике.

"Пострадали пять человек, один погиб. Как сообщили медики, в тяжелом состоянии после взрыва в отеле госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в отеле по улице Советская. Из гостинницы эвакуировали 50 человек.

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