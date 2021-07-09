Власти Флориды допускают 140 жертв обвала дома в Майами

Власти американского штата Флорида допустили, что число жертв обрушения дома у Майами может достичь 140 человек. Накануне стало известно о 64 жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Да, такое может быть. Это очень трагично", - сказала Кава,.

По словам главы округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава, "может быть", что окончательно число погибших станет 140.

Напомним, двенадцатиэтажный дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня, причины до сих пор не названы.

В связи с трагедией президент США Джо Байден объявлял чрезвычайную ситуацию во Флориде.