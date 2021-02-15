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Техас накрыла снежная буря. Без света остались более 2 млн человек

Автор: РБК-Украина

На американский штат Техас обрушилась снежная буря и похолодание. В результате этого более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии.

Об этом сообщает специализированный портал об электроснабжении в Соединенных Штатах, Канаде и ЕС Power Outage.

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Согласно данным портала, в Техасе на данный момент без света остались почти 2,6 млн человек при более чем 12 млн зарегистрированных потребителей электроэнергии.

При этом отмечается, что отключения света в штате продолжаются. Уровень тревоги растет.

Как сообщает телеканал Fox News, президент Соединенных Штатов Джо Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил на всей территории штата режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне.

Напомним, в штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В регионе объявили чрезвычайное положение.

Кроме того, в начале февраля Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там был сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч.

Ранее сообщалось, что в Беринговом море был один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Поднялись 18-метровые волны.

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