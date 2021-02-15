RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Техас накрила снігова буря. Без світла залишилися понад 2 млн осіб

Автор: РБК-Україна

На американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє спеціалізований портал про електропостачання в Сполучених Штатах, Канаді і ЄС Power Outage.

Популярні новини
Число постраждалих в результаті землетрусу в Японії зросло до 150 14 лютого 2021
Італія продовжила заборону на відкриття гірськолижних курортів 15 лютого 2021
Білий дім "глибоко стурбований" доповіддю ВООЗ про виникнення COVID-19 з Китаю 13 лютого 2021
У Греції розширили локдаун черерз спалах коронавірусу 12 лютого 2021
Сенат дозволив допитати свідків в рамках імпічменту Трампа. Процес затягнеться 13 лютого 2021
У Лівані почалася вакцинація від COVID-19 14 лютого 2021
В Ізраїлі з 23 лютого відкриють бібліотеки і музеї, відновлять заходи 14 лютого 2021
Сенат США провалив голосування по другому імпічменту Трампа 13 лютого 2021
Землетрус в Японії: кількість постраждалих перевищила 120 чоловік 14 лютого 2021
Росія розширила санкції проти українських компаній 12 лютого 2021

Згідно з даними порталу, в Техасі на цей час без світла залишилися майже 2,6 млн осіб за більш ніж 12 млн зареєстрованих споживачів електроенергії.

При цьому наголошується, що відключення світла в штаті тривають. Рівень тривоги зростає.

Як повідомляє телеканал Fox News, президент Сполучених Штатів Джо Байден на прохання губернатора Техасу Грега Ебботта оголосив на всій території штату режим надзвичайної ситуації на федеральному рівні.

Нагадаємо, в штаті Орегон через зимового шторму сотні тисяч людей залишилися без світла. У регіоні оголосили надзвичайний стан.

Крім того, на початку лютого Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там був сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год.

Раніше повідомлялося, що в Беринговому морі був один з найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Піднялися 18-метрові хвилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиТехасБуря
Читайте також
На США обрушився крижаний шторм. В Орегоні оголосили надзвичайний стан
"Час діяти". Байден хоче посилити законодавство про обіг зброї
Прогноз погоди