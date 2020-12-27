Шторм "Белла" достался и Франции с Бельгией, сильный ветер и снег

Фото: шторм "Белла" у берегов Франции (AFP)

Шторм "Белла" достиг берегов Франции и Бельгии. Он принес сильный ветер и угрозу снегопадов.

Об этом сообщает Brusselstimes.com.

Синоптики объявили оранжевый уровень предупреждения для автодорог в Бельгии. Там ожидают порывов ветра до 100 километров в час в глубине суши и до 120 км/час - на побережье.

Также сильные снегопады наблюдаются в горах Арденны, которые располагаются на территории Бельгии, Франции и Люксембурга. Шторм также привел к обледенению на дорогах.

В Брюсселе из-за сильного ветра закрыли парки и лесные зоны. Продолжение стихии ожидается в понедельник в виде ледяного дождя и гололеда.

Напомним, на Великобританию в ночь на воскресенье обрушился шторм "Белла". Последствиями стихии стали поваленные деревья и обесточенные дома.

Неделю назад сообщалось, что на острова Фиджи обрушился сильный ураган Яса. Многие жители островного государства остались без крова и пресной воды.