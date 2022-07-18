Даже тех, кто отказался. Россия насильно отправляет контрактников на войну с Украиной

В некоторых частях российской армии отдали приказ об отправке в Украину всех военнослужащих по контракту, в том числе отказавшихся участвовать в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерский проект Conflict Intelligence Team (CIT).

"Отказников стали массово и без предупреждения насильно или обманом вывозить на границу, в том числе под конвоем военной полиции", - заявили там.

Волонтеры призывают всех, кто знает о массовой отправке контрактников в Украину, связаться с проектом.