Даже тех, кто отказался. Россия насильно отправляет контрактников на войну с Украиной

В некоторых частях российской армии отдали приказ об отправке в Украину всех военнослужащих по контракту, в том числе отказавшихся участвовать в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтерский проект Conflict Intelligence Team (CIT).
"Отказников стали массово и без предупреждения насильно или обманом вывозить на границу, в том числе под конвоем военной полиции", - заявили там.
Волонтеры призывают всех, кто знает о массовой отправке контрактников в Украину, связаться с проектом.
Напомним, согласно данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в оккупированных районах области мобилизация проходила и проходит постоянно, сейчас идет вторая волна. Ее проводят представители ФСБ России.
Сотрудники Федеральной службы безопасности, не берут взятки и имеют четки приказ - отправлять всех на фронт.
Как известно, Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию, чтобы собрать живую силу на войну в Украине. Для этого создаются так называемые "добровольческие батальоны".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.