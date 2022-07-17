Отправляют всех. ФСБ проводит вторую волну мобилизации в Луганской области, - Гайдай

В оккупированных районах Луганской области мобилизация проходила и проходит постоянно, сейчас идет вторая волна. Ее проводят представители ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он рассказал, что первую волну в оккупированном регионе проводили боевики так называемой "ЛНР", с которыми люди договаривались за взятку. Однако второй волной занимаются уже представители ФСБ. Они не берут деньги и имеют четкую команду - всех отправлять на фронт. "Иногда так называемая "местная власть" прибегает к уловкам: размещают объявления о работе с большими зарплатами. Оформляющимся на работу на следующий день приносят повестки", - сообщил глава Луганской ОВА.