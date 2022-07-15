Россия создает "добровольческие батальоны" и привлекает к войне заключенных, - Данилов

Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию, чтобы собрать живую силу на войну в Украине. Для этого создаются так называемые "добровольческие батальоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.

По его словам, Минобороны РФ увеличивает зарплаты бойцов контрактной службы, чтобы они согласились отправиться в Украину. "В России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное обеспечение для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые "добровольческие батальоны"", - отметил Данилов. Также он добавил, что российское руководство привлекает к войне заключенных, осужденных по уголовным статьям.