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Россия создает "добровольческие батальоны" и привлекает к войне заключенных, - Данилов

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Киев, Пятница 15 июля 2022 14:46
Россия создает "добровольческие батальоны" и привлекает к войне заключенных, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает проводить скрытую мобилизацию, чтобы собрать живую силу на войну в Украине. Для этого создаются так называемые "добровольческие батальоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.

По его словам, Минобороны РФ увеличивает зарплаты бойцов контрактной службы, чтобы они согласились отправиться в Украину.

"В России запущен маховик скрытой мобилизации. Денежное обеспечение для контрактников увеличено до 4 тысяч долларов. Создаются так называемые "добровольческие батальоны"", - отметил Данилов.

Также он добавил, что российское руководство привлекает к войне заключенных, осужденных по уголовным статьям.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Россия собирает наемников на войну в Украине.

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Алексей Данилов СНБО Война России против Украины Российская Федерация
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