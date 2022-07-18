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Навіть тих, хто відмовився. Росія насильно відправляє контрактників на війну з Україною

Фото: Росія насильно відправляє контрактників на війну з Україною (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У деяких частинах російської армії віддали наказ про відправку в Україну всіх військовослужбовців за контрактом, в тому числі тих, хто відмовився брати участь у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерський проект Conflict Intelligence Team (CIT).

"Відмовників стали масово і без попередження насильно або обманом вивозити на кордон, в тому числі під конвоєм військової поліції", - заявили там.

Волонтери закликають усіх, хто знає про масову відправку контрактників в Україну, зв'язатися з проектом.

Нагадаємо, згідно з даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в окупованих районах області мобілізація проходила і проходить постійно, зараз йде друга хвиля. Її проводять представники ФСБ Росії.

Співробітники Федеральної служби безпеки, не беруть хабарі і мають чіткий наказ - відправляти всіх на фронт.

Як відомо, Росія продовжує проводити приховану мобілізацію, щоб зібрати живу силу на війну в Україні. Для цього створюються так звані "добровольчі батальйони".

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Російська ФедераціяКонтрактна арміяВійна в Україні