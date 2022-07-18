Навіть тих, хто відмовився. Росія насильно відправляє контрактників на війну з Україною

У деяких частинах російської армії віддали наказ про відправку в Україну всіх військовослужбовців за контрактом, в тому числі тих, хто відмовився брати участь у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на волонтерський проект Conflict Intelligence Team (CIT).

"Відмовників стали масово і без попередження насильно або обманом вивозити на кордон, в тому числі під конвоєм військової поліції", - заявили там.

Волонтери закликають усіх, хто знає про масову відправку контрактників в Україну, зв'язатися з проектом.