У Тегерані відкинули зустріч Хаменеї з Трампом

Радник насамперед заявив, що переговори між Іраном і США зайшли в глухий кут, і глава Білого дому Дональд Трамп повинен знайти вихід із ситуації, що склалася.

І хоча Резаї не відповів на запитання про роль Хаменеї в процесі ухвалення рішень Іраном, перспективи зустрічі іранського лідера з Трампом він відкинув.

"Цього не станеться, зараз ми перебуваємо на першому етапі переговорів, і пан Трамп довів переговори в глухий кут. Цього не станеться", - сказав іранський чиновник.

Цього тижня президент США заявив, що він та іранський лідер Моджтаба Хаменеї "здається, добре ладнають" і що для нього буде "честю" зустрітися з ним.