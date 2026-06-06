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В Тегеране отвергли встречу Хаменеи с Трампом

00:54 06.06.2026 Сб
2 мин
При этом в Иране не раскрыают состояние здоровья иранского лидера Можтабы Хаменеи
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа о хороших отношениях с иранским лидером Можтабой Хамени, в Тегеране отрицают возможность их встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного советника Хаменеи Мохсена Резаи для CNN.

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Советник в первую очередь заявил, что переговоры между Ираном и США зашли в тупик и глава Белого дома Дональд Трамп должен найти выход со сложившейся ситуации.

И хотя Резаи не ответил на вопрос о роли Хаменеи в процессе принятия решений Ираном, перспективы встречи иранского лидера с Трампом он отверг.

"Этого не произойдет, сейчас мы находимся на первом этапе переговоров, и господин Трамп довел переговоры в тупик. Этого не произойдет", - сказал иранский чиновник.

На этой неделе президент США заявил, что он и иранский лидер Моджтаба Хаменеи "кажется, хорошо ладят" и что для него будет "честью" встретиться с ним.

Ранее Мохсен Резаи заявил, что переговоры с США зашли в тупик из-за 24 млрд замороженных иранских активов. Эти деньги находятся в ряде нескольких стран и Вашингтон может повлиять на их возвращение исламскому государству.

Военный советник Хаменеи также обещал, что Тегеран "затянет войну" за пределы Персидского залива, если США возобновят конфликт, расширив военные операции от Ормузского пролива до Индийского океана, пролива Баб-эль-Манбед, Красного моря и Средиземного моря.

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