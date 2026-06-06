В Тегеране отвергли встречу Хаменеи с Трампом

Советник в первую очередь заявил, что переговоры между Ираном и США зашли в тупик и глава Белого дома Дональд Трамп должен найти выход со сложившейся ситуации.

И хотя Резаи не ответил на вопрос о роли Хаменеи в процессе принятия решений Ираном, перспективы встречи иранского лидера с Трампом он отверг.

"Этого не произойдет, сейчас мы находимся на первом этапе переговоров, и господин Трамп довел переговоры в тупик. Этого не произойдет", - сказал иранский чиновник.

На этой неделе президент США заявил, что он и иранский лидер Моджтаба Хаменеи "кажется, хорошо ладят" и что для него будет "честью" встретиться с ним.