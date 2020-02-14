В Тегеране обвинили США в кибератаке на Иран

Глава Организации гражданского сопротивления Ирана Голям Реза Джалали обвинил Соединенные Штаты Америки в недавней кибератаке на иранскую инфраструктуру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim.

По словам Джалали, проведенный анализ показал, что кибератака на объекты инфраструктуры Ирана, скорее всего, была осуществлена Вашингтоном.

"Наш анализ показывает, что, вероятнее всего, атаки совершались с территории США", - заявил он.

Глава иранского ведомства добавил, что пока специалистам не удалось определить точное место происхождения кибератак, ведь "это сложный, требующий большого количества времени процесс".

Отмечается, что 8 февраля представитель Министерства информационно-коммуникационных технологий Ирана Саджад Бонаби заявил, что на инфраструктуру страны была совершена кибератака. Это стало причиной временных перебоев в работе интернета.

Напомним, ранее сообщалось, что иранские хакеры осуществили кибератаку на один из правительственных сайтов США и получили доступ к общественной федеральной базе данных правительственных документов. Атака произошла после смерти иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в Ираке.

Также РБК-Украина писало, что киберкомандование США провело кибератаку на иранскую шпионскую группу, которая поддерживала атаку на танкеры в Ормузском проливе. Совет национальной безопасности США отказался от комментариев.