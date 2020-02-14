У Тегерані звинуватили США в кібератаці на Іран

Глава Організації цивільного опору Ірану Голям Реза Джалали звинуватив Сполучені Штати Америки в нещодавній кібератаці на іранську інфраструктуру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tasnim.

За словами Джалали, проведений аналіз показав, що кібератака на об'єкти інфраструктури Ірану, скоріш за все, була здійснена Вашингтоном.

"Наш аналіз показує, що, найімовірніше, атаки здійснювалися з території США", - заявив він.

Глава іранського відомства додав, що наразі фахівцям не вдалося визначити точне місце походження кібератак, адже "це складний, який потребує великої кількості часу процес".

Зазначається, що 8 лютого представник Міністерства інформаційно-комунікаційних технологій Ірану Саджад Бонабі заявив, що на інфраструктуру країни була здійснена кібератака. Це стало причиною тимчасових перебоїв у роботі інтернету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іранські хакери здійснили кібератаку на один з урядових сайтів США та отримали доступ до громадської федеральної бази даних урядових документів. Атака сталася після смерті іранського генерала Касема Сулеймані в ході американського авіаудару в Іраку.

Також РБК-Україна писало, що кіберкомандування США провело кібератаку на іранську шпигунську групу, яка підтримувала атаку на танкери в Ормузькій протоці. Рада національної безпеки США відмовилась від коментарів.