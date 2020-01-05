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Иран совершил кибератаку на один из правительственных сайтов США

Новости » Телеком & IT     05.01.2020 - 05:11
Иран совершил кибератаку на один из правительственных сайтов США
Иллюстративное фото (commons.wikimedia.org)

Хакеры взломали общественную федеральную базу данных правительственных документов

Иранские хакеры осуществили кибератаку на один из правительственных сайтов США и ввзломали общественную федеральную базу данных правительственных документов. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на BNO News.

Атака произошла после смерти иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в Ираке. По информации BNO News, на главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках - английском и, вероятно, персидском - от якобы "Исламской Республики Иран".

"Мы никогда не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе", - указано в "послании" хакеров.

Ранее издание Axios со ссылкой на близкий к администрации президента США источник сообщало об обеспокоенности США возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства Касема Сулеймани.

По данным издания, на странице неизвестные также разместили изображение иранского флаг, фотографию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, и "истекающего кровью" Трампа, которому некто наносит по лицу удар кулаком, и летящие ракеты.

Сейчас сайт Federal Depository Library Program недоступен для пользователей - при попытке зайти на fdlp.gov выдает сообщение о неизвестной ошибке.
Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атаковать Америку.

Заявление Трампа стало ответом на угрозы верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.

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