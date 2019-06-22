США совершили кибератаку против шпионской группы Ирана,- Yahoo

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Киберкомандование атаковало хакерскую группу, что связана со Корпусом стражей Исламской революции

Киберкомандование Соединенных Штатов Америки провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, которая поддерживала атаку на танкеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Yahoo.

Сообщается, что шпионская группа, на которую было совершено атаку, была связана с Корпусом стражей Исламской революции и в течение последних лет проводила отслеживание через Интернет военных и гражданских судов, которые проходят через Ормузский пролив.

В то же время Совет национальной безопасности США отказался от комментариев об иранской шпионской группе, а Киберкомандование не смогло оперативно предоставить информацию.

Представитель Пентагона Хазер Баб заявила, что они не обсуждают операции в киберпространстве, разведку или планирование.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США запросили экстренное заседание СБ ООН по Ирану. Соединенные Штаты намерены вынести на рассмотрение СБ ООН недавние инциденты с танкерами в Ормузском проливе.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник.