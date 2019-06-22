ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США совершили кибератаку против шпионской группы Ирана,- Yahoo

Новости » Политика    22.06.2019 - 14:20
США совершили кибератаку против шпионской группы Ирана,- Yahoo
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Киберкомандование атаковало хакерскую группу, что связана со Корпусом стражей Исламской революции

Киберкомандование Соединенных Штатов Америки провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, которая поддерживала атаку на танкеры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Yahoo.

Сообщается, что шпионская группа, на которую было совершено атаку, была связана с Корпусом стражей Исламской революции и в течение последних лет проводила отслеживание через Интернет военных и гражданских судов, которые проходят через Ормузский пролив.

В то же время Совет национальной безопасности США отказался от комментариев об иранской шпионской группе, а Киберкомандование не смогло оперативно предоставить информацию.

Представитель Пентагона Хазер Баб заявила, что они не обсуждают операции в киберпространстве, разведку или планирование.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США запросили экстренное заседание СБ ООН по Ирану. Соединенные Штаты намерены вынести на рассмотрение СБ ООН недавние инциденты с танкерами в Ормузском проливе.

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник.

Трамп назвал возможные последствия войны США и Ирана США готовятся эвакуировать персонал с военной базы в Ираке
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранкибератака
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь