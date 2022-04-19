В течение суток украинские защитники отбили десять атак врага на Донбассе

Украинские военнослужащие в течение суток отбили десять атак противника. В то же время захватчики понесли значительные потери среди техники.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 10 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", - пишет пресс-служба ООС.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что наши воины сбили вражеский самолет на Востоке сегодня.

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