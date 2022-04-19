Протягом доби українські захисники відбили десять атак ворога на Донбасі

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Операції об'єднаних сил.

"Упродовж поточної доби військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - пише пресслужба ООС.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що наші воїни збили ворожий літак на Сході сьогодні.

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