UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В течение суток оккупанты нанесли пять ракетных у даров по Николаевской области

Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В течение суток 16 апреля противник нанес удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня по Николаевской области, в результате чего повреждена инфраструктура, но потерь нет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.

Оккупанты также продолжают давить психологически. Они распространяют вещание в своих пропагандистских телеканалов, подключив заангажированные крымские телеканалы, а также распространяют фейки о войне в Украине. В то же время продолжается запугивание и террор гражданского населения.

Потери противника

За текущие сутки на южных рубежах украинской обороны вражеские потери составили 36 военных и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки и 2 реактивные системы залпового огня "Град".

"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне системно проводит разоблачение надводной обстановки и разведку. Вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, в результате чего были убиты 5 гражданских людей, еще 15 - получили ранения.

Мы также писали о том, что российские военные превращают Мариуполь в "трудовой лагерь". Местных жителей заставляют работать за еду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныНиколаевская область