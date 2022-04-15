Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь": жителей заставляют работать за еду

Российские оккупанты превращают Мариуполь в большой "трудовой лагерь". Жители города могут получить еду только того, как отработают на разборе завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет .

Подчеркивается, что захватчики удерживают население Мариуполя в заложниках. Кроме того, оккупанты постепенно превращают город в один большой "трудовой лагерь".

"Стало известно об очередном нововведении оккупантов. Теперь жители могут получить еду, если отбудут трудовую повинность на разборе завалов", - говорится в Telegram горсовета.

Напомним, Мариуполь с начала развязанной Россией войны против Украины находится в окружении. Сегодня стало известно, что оккупанты впервые применили против города дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Отметим, в результате обстрелов и бомбардировок в Мариуполе разрушено 95% зданий. Количество погибших жителей точно неизвестно, но в результате вражеских атак могли погибнуть десятки тысяч горожан.

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