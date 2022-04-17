В течение суток оккупанты нанесли пять ракетных у даров по Николаевской области
В течение суток 16 апреля противник нанес удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня по Николаевской области, в результате чего повреждена инфраструктура, но потерь нет.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".
В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.
Оккупанты также продолжают давить психологически. Они распространяют вещание в своих пропагандистских телеканалов, подключив заангажированные крымские телеканалы, а также распространяют фейки о войне в Украине. В то же время продолжается запугивание и террор гражданского населения.
Потери противника
За текущие сутки на южных рубежах украинской обороны вражеские потери составили 36 военных и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки и 2 реактивные системы залпового огня "Град".
"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне системно проводит разоблачение надводной обстановки и разведку. Вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне", - говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, в результате чего были убиты 5 гражданских людей, еще 15 - получили ранения.
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