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В течение суток оккупанты нанесли пять ракетных у даров по Николаевской области

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Воскресенье 17 апреля 2022 01:29
В течение суток оккупанты нанесли пять ракетных у даров по Николаевской области Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В течение суток 16 апреля противник нанес удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня по Николаевской области, в результате чего повреждена инфраструктура, но потерь нет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные Оперативного командования "Юг".

В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.

Оккупанты также продолжают давить психологически. Они распространяют вещание в своих пропагандистских телеканалов, подключив заангажированные крымские телеканалы, а также распространяют фейки о войне в Украине. В то же время продолжается запугивание и террор гражданского населения.

Потери противника

За текущие сутки на южных рубежах украинской обороны вражеские потери составили 36 военных и 13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки и 2 реактивные системы залпового огня "Град".

"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне системно проводит разоблачение надводной обстановки и разведку. Вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, в результате чего были убиты 5 гражданских людей, еще 15 - получили ранения.

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