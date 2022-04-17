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Протягом доби окупанти нанесли п'ять ракетних у дарів по Миколаївській області

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Неділя 17 квітня 2022 01:29
Протягом доби окупанти нанесли п'ять ракетних у дарів по Миколаївській області Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Протягом доби 16 квітня противник завдав удар 5 крилатими ракетами та системами залпового вогню по Миколаївщині, в результаті чого пошкоджена інфраструктура, але втрат немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Оперативного командування "Південь".

На Херсонщині основні зусилля ворог зосередив на спробах встановлення контролю над областю та утриманні зайнятих позицій.

Окупанти також продовжують тиснути психологічно. Вони поширюють мовлення своїх пропагандистських телеканалів, підключивши заангажовані кримські телеканали, а також розповсюджують фейки про війну в Україні. Водночас продовжується залякування та терор цивільного населення.

Втрати противника

За поточну добу на південних рубежах української оборони ворожі втрати склали 36 військових та 13 одиниць техніки, серед яких бойові броньовані машини, 2 самохідні артилерійські установки та 2 реактивні системи залпового вогню "Град".

"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку. Імовірність ракетних ударів зберігається на достатньо високому рівні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, внаслідок чого були вбиті 5 цивільних людей, ще 15 - отримали поранення.

Ми також писали про те, що російські військові перетворюють Маріуполь на "трудовий табір". Місцевих жителів змушують працювати за їжу.

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