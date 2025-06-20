Театр у Сумах раптово скасував вистави до кінця сезону: що робити з квитками

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна повідомив про скасування вистав на великій сцені - до кінця поточного сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу театру у Facebook.
Громадянам розповіли, що Сумський національний театр імені Михайла Щепкіна змушений скасувати вистави:
Виходячи з оприлюдненої інформації, було скасовано такі вистави:
Наголошується, що кошти за квитки буде повернуто (отже, їх можна буде здати).
"Водночас усі інші вистави відбудуться за планом... Дякуємо за розуміння та до зустрічі у театрі", - підсумували у прес-службі установи.
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