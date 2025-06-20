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Театр у Сумах раптово скасував вистави до кінця сезону: що робити з квитками

Театр імені Щепкіна в Сумах скасував вистави на великій сцені (фото: facebook.com/shchepkintheatre)
Автор: Ірина Костенко

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна повідомив про скасування вистав на великій сцені - до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу театру у Facebook.

Які вистави скасовано та що робити з квитками

Громадянам розповіли, що Сумський національний театр імені Михайла Щепкіна змушений скасувати вистави:

  • на великій сцені;
  • до кінця 92-го театрального сезону;
  • через нестабільну безпекову ситуацію в місті.

Виходячи з оприлюдненої інформації, було скасовано такі вистави:

  • 26.06 - "Аліса в Дивокраї";
  • 27.06 - "Багато галасу з нічого" (Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр);
  • 04-05.07 - "Тіні забутих предків".

Наголошується, що кошти за квитки буде повернуто (отже, їх можна буде здати).

"Водночас усі інші вистави відбудуться за планом... Дякуємо за розуміння та до зустрічі у театрі", - підсумували у прес-службі установи.

Публікація театру (скриншот: facebook.com/shchepkintheatre)

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