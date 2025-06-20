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Театр в Сумах внезапно отменил спектакли до конца сезона: что делать с билетами

Театр имени Щепкина в Сумах отменил спектакли на большой сцене (фото: facebook.com/shchepkintheatre)
Автор: Ирина Костенко

Сумской национальный академический театр драмы и музыкальной комедии имени Михаила Щепкина сообщил об отмене спектаклей на большой сцене - до конца текущего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу театра в Facebook.

Какие спектакли отменены и что делать с билетами

Гражданам рассказали, что Сумской национальный театр имени Михаила Щепкина вынужден отменить спектакли:

Исходя из обнародованной информации, были отменены следующие спектакли:

  • 26.06 - "Алиса в Стране чудес";
  • 27.06 - "Много шума из ничего" (Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр);
  • 04-05.07 - "Тени забытых предков".

Отмечается, что средства за билеты будут возвращены (значит их можно будет сдать).

"В то же время все остальные спектакли состоятся по плану... Спасибо за понимание и до встречи в театре", - подытожили в пресс-службе учреждения.

Публикация театра (скриншот: facebook.com/shchepkintheatre)

Напомним, ранее мы рассказывали, что дороги в Сумской области будут закрывать антидроновыми сетками.

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