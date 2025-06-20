Театр в Сумах внезапно отменил спектакли до конца сезона: что делать с билетами

Сумской национальный академический театр драмы и музыкальной комедии имени Михаила Щепкина сообщил об отмене спектаклей на большой сцене - до конца текущего сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу театра в Facebook.
Гражданам рассказали, что Сумской национальный театр имени Михаила Щепкина вынужден отменить спектакли:
Исходя из обнародованной информации, были отменены следующие спектакли:
Отмечается, что средства за билеты будут возвращены (значит их можно будет сдать).
"В то же время все остальные спектакли состоятся по плану... Спасибо за понимание и до встречи в театре", - подытожили в пресс-службе учреждения.
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