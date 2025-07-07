Те, що сталося з Іраном, у плюс Україні, - посол Ізраїлю

"Якщо спробувати подивитися з точки зору України, то я думаю, що вся ця ситуація зіграє на її користь", - сказав він.

Як зазначив посол, Іран - це найближчий союзник Росії і постачав безпілотники Росії. І після того, що сталося, військові можливості Ірану будуть дуже сильно обмежені.

За його словами, Іран буде зайнятий відновленням свого військового командування.

"Їм буде точно не до допомоги Росії найближчим часом. Тому для України в плюс те, що сталося з Іраном", - констатував посол.