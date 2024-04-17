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Екс-посол Ізраїлю в Москві включив Росію в терористичну "вісь зла"

Ізраїль, Середа 17 квітня 2024 11:21
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Екс-посол Ізраїлю в Москві включив Росію в терористичну "вісь зла" Фото: Путін посів гідне місце у вісі зла (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Ізраїль має бути готовим до зіткнення з терористичною "віссю зла", до якої входять Іран, Росія та угруповання на Близькому Сході.

Про це колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"І ось ця ниточка, ось ця вісь зла, яка діє - Росія, Іран, Північна Корея, "Хізбалла", ХАМАС, "Ісламський джихад, хусити, інші терористичні організації - це все зрештою може призвести до зіткнення", - сказав він.

За його словами, Ізраїль не має бажання ескалювати ситуацію. "Але коли російські пропагандисти сидять і говорять про те, що дуже добре, що Іран б'є по Ізраїлю і їм дозволяють таке говорити... Колись росіяни перейдуть ось ці лінії. І дадуть іранцям можливості передавати зброю "Хізбаллі", яка буде наприкінці кінців спрямовано проти Ізраїлю", - сказав Міл-Ман.

При цьому він наголосив на труднощі розуміння цієї ситуації в істеблішменті Ізраїлю.

"Треба бути готовим до того, що можуть бути різні сценарії розвитку подій, і якщо Росія перейде якісь червоні лінії, то нам доведеться діяти, виходу не буде", - додав екс-посол.

Ставлення українців до Ірану та Ізраїлю

За даними опитування Центру Разумкова, станом на початок 2024 року українці переважно негативно ставляться до шести країн світу. Найгірше українці ставляться до Росії (-92,6%) та її союзників - Білорусі (-79,5%), Ірану (-72,3%) та Китаю (-54,2%).

За даними опитування КМІС, переважна більшість українців (69%) симпатизують Ізраїлю у конфлікті, який спалахнув після нападу ХАМАС та військової відповіді армії оборони Ізраїлю. Лише 1% симпатизують до Палестини. Водночас 18% респондентів відповіли, що вони однаково симпатизують обом сторонам. Інші 12% не змогли визначитися зі своєю думкою.

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