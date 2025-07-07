То, что произошло с Ираном, в плюс Украине, - посол Израиля

"Если попытаться посмотреть с точки зрения Украины, то я думаю, что вся эта ситуация сыграет на ее пользу", - сказал он.

Как отметил посол, Иран - это ближайший союзник России и поставлял беспилотники России. И после того, что произошло, военные возможности Ирана будут очень сильно ограничены.

По его словам, Иран будет занят восстановлением своего военного командования.

"Им будет точно не до помощи России в ближайшее время. Поэтому для Украины в плюс то, что произошло с Ираном", - констатировал посол.