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То, что произошло с Ираном, в плюс Украине, - посол Израиля

Фото: Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Ослабление Ирана выгодно Киеву. После ударов Израиля и США военное руководство Ирана теперь сосредоточено на внутренних проблемах.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Если попытаться посмотреть с точки зрения Украины, то я думаю, что вся эта ситуация сыграет на ее пользу", - сказал он.

Как отметил посол, Иран - это ближайший союзник России и поставлял беспилотники России. И после того, что произошло, военные возможности Ирана будут очень сильно ограничены.

По его словам, Иран будет занят восстановлением своего военного командования.

"Им будет точно не до помощи России в ближайшее время. Поэтому для Украины в плюс то, что произошло с Ираном", - констатировал посол.

 

Разгром Ирана

Израиль провел масштабную операцию "Народ как лев"по ядерным и военным объектам Ирана. Удары продолжались с 13 по 25 июня. Операция сопровождалась ликвидацией высокопоставленных иранских военных и работавших на режим ядерщиков.

Под удары попали центры обогащения урана, военные базы, системы ПВО и объекты военной промышленности. Были ликвидированы ключевые фигуры - командир КСИР, начальники генштаба.

Иран и Россия входят в так называемую "ось зла", к которой причисляют КНДР и Китай. Все эти страны враждебны Украине.

По данным опроса Центра Разумкова, украинцы преимущественно негативно относятся к шести странам мира. Хуже всего украинцы относятся к России (-92,6%) и ее союзникам - Беларуси (-79,5%), Ирану (-72,3%) и Китаю (-54,2%).

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