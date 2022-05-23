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Те, кто работает со страной-агрессором, не должны существовать сегодня в Украине, - Буймистер

Фото: те, кто работает со страной-агрессором, не должны вообще существовать сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Компании, которые работают со странами-агрессором не имеют права существовать в Украине сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Людмилу Буймистер комментируя работу украинских компаний, в частности, Parimatch в России и Беларуси.

"Те, кто работает со страной-агрессором, не должны вообще существовать сегодня в Украине. Работа или через подставных лиц, или через какие-то офшорные структуры должна жестко отслеживаться и пресекаться. Ведь создавая блага для Украины, они создают также блага для агрессора. Поэтому эти отношения надо разрывать", - отметила она.

По ее словам, государство должно максимально работать над тем, чтобы создать украинскому бизнесу благоприятные условия для работы в Украине и Европе.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что компания Parimatch продолжает работать в Беларуси, принимая ставки от клиентов, платя налоги, спонсируя спортивные клубы. В России компания якобы отозвала франшизу, однако после незначительного ребрендинга компания продолжает работать.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, Parimatch и другие украинские компании должны прекратить деятельность в РФ и в Беларуси, ведь они продолжают финансировать войну.

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