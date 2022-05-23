RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ті, хто працює з країною-агресором, не мають існувати сьогодні в Україні, - Буймістер

Фото: ті, хто працює з країною-агресором, не мають взагалі існувати сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Компанії, які працюють з країнами-агресором не мають права існувати в Україні сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch в Росії та білорусі.

"Ті, хто працює з країною-агресором, не мають взагалі існувати сьогодні в Україні. Робота чи через підставних осіб, чи через якісь офшорні структури має жорстко відстежуватися і присікатися. Адже створюючи блага для України, вони створюють також блага для агресора. Тому ці відносини треба розривати", - зазначила вона.

За її словами, держава має максимально працювати над тим, щоб створити українському бізнесу сприятливі умови для роботи в Україні та Європі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що компанія Parimatch продовжує працювати в Білорусі, приймаючи ставки від клієнтів, платячи податки, спонсоруючи спортивні клуби. В Росії компанія нібито відкликала франшизу, однак після незначного ребрендингу компанія продовжує працювати.

За словами економіста Бориса Кушнірука, Parimatch та інші українські компанії мають припинити діяльність у РФ та Білорусі, адже вони продовжують фінансувати війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьбизнес