Те, кто работает со страной-агрессором, не должны существовать сегодня в Украине, - Буймистер

Компании, которые работают со странами-агрессором не имеют права существовать в Украине сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Людмилу Буймистер комментируя работу украинских компаний, в частности, Parimatch в России и Беларуси.

"Те, кто работает со страной-агрессором, не должны вообще существовать сегодня в Украине. Работа или через подставных лиц, или через какие-то офшорные структуры должна жестко отслеживаться и пресекаться. Ведь создавая блага для Украины, они создают также блага для агрессора. Поэтому эти отношения надо разрывать", - отметила она.

По ее словам, государство должно максимально работать над тем, чтобы создать украинскому бизнесу благоприятные условия для работы в Украине и Европе.