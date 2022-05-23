Ті, хто працює з країною-агресором, не мають існувати сьогодні в Україні, - Буймістер

Компанії, які працюють з країнами-агресором не мають права існувати в Україні сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер , коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch в Росії та білорусі.

"Ті, хто працює з країною-агресором, не мають взагалі існувати сьогодні в Україні. Робота чи через підставних осіб, чи через якісь офшорні структури має жорстко відстежуватися і присікатися. Адже створюючи блага для України, вони створюють також блага для агресора. Тому ці відносини треба розривати", - зазначила вона.

За її словами, держава має максимально працювати над тим, щоб створити українському бізнесу сприятливі умови для роботи в Україні та Європі.