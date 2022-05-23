ru ua
Пн, 23 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ті, хто працює з країною-агресором, не мають існувати сьогодні в Україні, - Буймістер

Новость на русском →
Понеділок 23 травня 2022 10:49
Ті, хто працює з країною-агресором, не мають існувати сьогодні в Україні, - Буймістер Фото: ті, хто працює з країною-агресором, не мають взагалі існувати сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Компанії, які працюють з країнами-агресором не мають права існувати в Україні сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch в Росії та білорусі.

"Ті, хто працює з країною-агресором, не мають взагалі існувати сьогодні в Україні. Робота чи через підставних осіб, чи через якісь офшорні структури має жорстко відстежуватися і присікатися. Адже створюючи блага для України, вони створюють також блага для агресора. Тому ці відносини треба розривати", - зазначила вона.

За її словами, держава має максимально працювати над тим, щоб створити українському бізнесу сприятливі умови для роботи в Україні та Європі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що компанія Parimatch продовжує працювати в Білорусі, приймаючи ставки від клієнтів, платячи податки, спонсоруючи спортивні клуби. В Росії компанія нібито відкликала франшизу, однак після незначного ребрендингу компанія продовжує працювати.

За словами економіста Бориса Кушнірука, Parimatch та інші українські компанії мають припинити діяльність у РФ та Білорусі, адже вони продовжують фінансувати війну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь бизнес
NEWS
Воєнний стан в Україні: чому ввели і коли закінчиться
Воєнний стан в Україні: чому ввели і коли закінчиться
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення