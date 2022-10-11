Те, чого хотіла Україна. Подоляк про заяву НАТО щодо ядерного шантажу Путіна

"Чітко й по буквах - для особливо гарячих російських голів. Офіційна позиція НАТО - "негайна жорстка відповідь за спробу застосування ядерної зброї, у тому числі на території України". Цілком конкретно, без ухилянь. Саме те, що хотіла почути Україна", - написав Подоляк.

Зазначимо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив на брифінгу, що НАТО готове до будь-якої загрози.

"Для цього НАТО і існує, щоб ми могли стримувати, зокрема, ядерні удари. Це було важливо до нападу на Україну, а після нападу це ще більш важливо. В тому числі в силу ядерної риторики від Путіна та Росії", - сказав він.

Столтенберг підкреслив, що риторика російського диктатора небезпечна. За його словами, Росія знає, що перемогти у ядерній війні не можна і починати її не треба.

"Ми чітко донесли до Росії, що наслідки будуть найсерйозніші, якщо Росія використає ядерну зброю в будь-якому контексті, в тому числі в Україні" - додав Столтенберг.

Нагадаємо, НАТО збирається найближчим часом провемти планові навчання ядерних сил стримування. Вони повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку Росії.

Також зазначимо, що керівник Центру урядового зв'язку Британії Джеремі Флеммінг заявив про відсутність гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росії до використання ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.