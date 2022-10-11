То, чего хотела Украина. Подоляк про заявление НАТО о ядерном шантаже Путина

"Четко и по буквам - для особо горячих российских голов. Официальная позиция НАТО - "немедленный жесткий ответ за попытку применения ядерного оружия, в том числе на территории Украины". Совершенно конкретно, без уклонений. Именно то, что хотела услышать Украина", - написал Подоляк.

Отметим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил на брифинге, что НАТО готово к любой угрозе.

"Для этого НАТО и существует, чтобы мы могли сдерживать, в частности, ядерные удары. Это было важно до нападения на Украину, а после нападения это еще важнее. В том числе в силу ядерной риторики от Путина и России", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что риторика российского диктатора небезопасна. По его словам, Россия знает, что победить в ядерной войне нельзя и начинать ее не нужно.

"Мы четко донесли до России, что последствия будут самыми серьезными, если Россия использует ядерное оружие в любом контексте, в том числе в Украине", - добавил Столтенберг.

Напомним, НАТО собирается в ближайшее время провести плановые учения ядерных сил сдерживания. Они должны помочь предотвратить потенциальную эскалацию со стороны России.

Также отметим, что руководитель Центра правительственной связи Британии Джереми Флемминг заявил об отсутствии гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку России к использованию ядерного оружия.

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