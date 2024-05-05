У Тбілісі звинуватили Захід у втягування Грузії у війну. В США відреагували

Лідерам партії влади "Грузинська мрія" пояснили, що саме Російська Федерація намагається втягнути Грузію у війну, а не "західні сили".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джеймса О'Браєна.

О'Браєн прокоментував заяви лідерів "Грузинської мрії" про те, що Захід нібито мав намір "відкрити другий фронт" у Грузії після початку повномасштабної військової агресії Росії проти України й що партія завадила цьому.

"Саме Росія втягує Грузію у війну в Україні. Росія починає будівництво гігантського військового порту на окупованій нею території Грузії (в Абхазії, - ред.). Тривають викрадення, а подекуди й убивства громадян Грузії", - пояснив він.

Представник Держдепу також відзначив рішення Тбілісі - не дозволяти Москві блокувати військові вантажі та товари через грузинську територію. О'Браєн наголосив, що це правильно.

"Уряд Грузії ухвалив мудре рішення, спробував зупинити це, наскільки це було в його силах, і він виконав хорошу роботу. Тому це саме Росія намагається втягнути Грузію в цю війну", - підсумував він.