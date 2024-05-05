Спецслужби попередили, що Росія готує диверсії по всій Європі, - FT

Європейські спецслужби попередили, що Росія готує насильницькі диверсії по всій Європі. За даними розвідок, Москву не турбують можливі жертви серед цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Представники розвідки повідомили виданню, що Росія вже почала більш активно готувати приховані вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на європейській території. Диверсії готуються безпосередньо Росією та з залучення посередників.

Згідно з оцінками трьох різних європейських країн, є все більше доказів більш агресивних і узгоджених зусиль Росії вчинити диверсії в Європі.

"Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає... Росія тепер, здається, комфортно проводить операції на європейській території з високим потенціалом шкоди", - сказав минулого місяця голова внутрішньої розвідки Німеччини Томас Хальденванг.

Зазначається, що Хальденванг зробив свою заяву через кілька днів після того, як двох німецько-російських громадян заарештували у Баварії за змову з метою нападу на військові та логістичні об’єкти в Німеччині.

Наприкінці квітня двом чоловікам у Великій Британії висунули звинувачення у підпалі на складі з вантажами допомоги для України. Прокуратура звинуватила Росію у причетності.

Також у Швеції розслідують випадки сходження поїздів, які можуть актами саботажу. Financial Times нагадало, що Росія намагалася знищити системи сигналізації у Чехії минулого місяця.

Крім того, в Естонії російські спецслужби в лютому здійснили напад на автомобіль міністра внутрішніх справ і на журналістів, а Міноборони Франції попереджало про можливі диверсії Росії на військових об'єктах.

Один високопоставлений європейський урядовець заявив, що через служби безпеки НАТО передається інформація про "чіткі і переконливі російські підступи", які є скоординованими і масштабними.