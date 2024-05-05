В Тбилиси обвинили Запад во втягивании Грузии в войну. В США отреагировали

Лидерам партии власти "Грузинская мечта" объяснили, что именно Российская Федерация пытается втянуть Грузию в войну, а не "западные силы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймса О'Брайена.

О'Брайен прокомментировал заявления лидеров "Грузинской мечты" о том, что Запад якобы намерен "открыть второй фронт" в Грузии после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины и что партия помешала этому.

"Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии (в Абхазии, - ред.). Продолжаются похищения, а кое-где и убийства граждан Грузии", - пояснил он.

Представитель Госдепа также отметил решение Тбилиси – не разрешать Москве блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию. О'Брайен подчеркнул, что это правильно.

"Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно проделало хорошую работу. Поэтому это именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну", - подытожил он.